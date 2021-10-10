Зубарев: третий период матча со СКА не имел смысла. Всё уже было ясно

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев поделился мнением о прошедшем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:5).



«Вышли неготовыми на первый период. Заслужили неудачу. Потом шайба начала скакать, не заходить в ворота. Игра была уже сделана нашей неготовностью. То, что мы выиграли в Петербурге, никак не повлияло на сегодняшний матч. Понимали, против кого играем. Посмотрели видео, понимали, что они сразу создадут давление. Наверное, как-то ментально не были готовы и не хотели физически втыкаться, неправильно сыграть. Отдали свою удачу.



Если бы мы начали толкаться, биться, играть правильно, мы бы её заслужили. А так мы отдали первый период, начались догонялки. Неожиданно для нас случился третий гол, мы весь период давили. Шайба по ленточке ходит, но никак не заходит. Третий период в принципе не имел смысла. Всё уже было ясно», — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.