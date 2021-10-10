СКА эффектно раскатал «Салават»! Забивал на любой вкус, а Юханссон творил чудеса в воротах

В нынешнем сезоне соперники уже встречались друг с другом. В Санкт-Петербурге сильнее оказался уфимский клуб, выигравший со счётом 4:2. Конечно, армейцы рассчитывали на реванш и горели желанием отдать должок в столице Башкортостана.

«Большая командная победа «Салавата Юлаева». Ключевой момент – наше большинство и агрессивная игра в меньшинстве. Мы эффективно действовали в равных составах. Это залог сегодняшнего успеха.

Команда здорово отработала внутри коллектива, играла с большим желанием, выполнила задание на матч. В течение почти 50 минут мы держали игру под контролем, а потом нас немного подкосил момент с первой шайбой СКА. Соперник был силён, всегда непросто играть в Санкт-Петербурге», – говорил после той победы главный тренер «Салавата» Томи Лямся.

Юлаевцы по-прежнему не могут рассчитывать на травмированных Хафизуллина, Кадейкина, Амирова, Тихонова. С составом есть определённые проблемы, не зря тренерский штаб ещё до сезона говорил про необходимость ротации. По ходу сезона травм и болезней не избежать.

В СКА продолжат ждать решения от форварда Никиты Гусева, который пока так и не нашёл работу в КХЛ и с большой долей вероятности трудоустроится в Санкт-Петербурге.

Первый период целиком остался за Питером. Сперва армейцы навязали борьбу у лицевого борта, Моисеев подхватил шайбу и отдал на пятак, а Цицюра филигранно бросил в дальнюю девятку.

Немного удивил выбор уфимских тренеров в плане вратарей. На матч с топ-соперником вышел играть Александр Шарыченков, а не Юха Метсола. В свою очередь, у гостей ожидаемо появился Ларс Юханссон.

Вторую шайбу СКА забросил в большинстве. Ожиганов сделал перевод на правый край, Марченко бросил в ближний угол — Кузьменко подкараулил отскок на пятаке и добил шайбу в сетку.

Интересно, что мог отличиться в большинстве и «Салават». В одном из эпизодов Гранлунд получил пас на ход, выкатился с правого края и бросил в дальний угол — штанга выручила гостей. Забавно, что сам финский форвард уже радостно вскинул вверх руки, а перед воротами Юханссона появилось яркое цветное сопровождение, которое включают после голов. Но на повторе было чётко видно, что шайба угодила именно в штангу.

2:0 – с таким счётом армейцы оказались сильнее в первой двадцатиминутке. Лямся и его помощникам было о чём поразмыслить в перерыве. Вопросов к Уфе было много.

Вторая двадцатиминутка снова началась с мощного большинства в исполнении хозяев, которое разыгрывали иностранцы, но пробить поймавшего кураж Юханссона они никак не могли.

Расплата за растранжиренные моменты последовала моментально. Шмелёв ошибся на чужой синей линии — Цицюра подхватил шайбу, на скорости убежал один на один и технично переиграл Шарыченкова. В результате Владислав, проводивший отличный матч, оформил дубль.

И снова повторимся, что Шарыченков не выручал свою команду. Да, Метсола сыграл предыдущий матч с «Йокеритом», но неужели он так устал, что не смог бы сыграть и сегодня?

В третьем периоде СКА старался играть по счёту, так как торопиться и лезть на рожон команде Валерия Брагина не было никакого смысла. Армейцы буквально вязали соперника по рукам и ногам, не давая создать голевых ситуаций. Казалось, что плана Б у Томи Лямся и его тренерского штаба не было.

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Юханссон продолжал творить чудеса в воротах, удачно играя щитками и ловушкой. Уфимцы не знали, что делать с такой игрой шведского голкипера.

Четвёртый гол в свой актив записал Вей. Робинсон сделал длинную передачу вперёд, Линден прорвался по левому флангу и из-под Панина послал шайбу в дальний угол. Голкипер снова не успел среагировать.

Точку в матче поставил бывший нападающий «Салавата» Кемппайнен, с близкого расстояния переигравший Шарыченкова. 5:0 – СКА очень эффектно раскатал соперника, взяв убедительный реванш за поражение в Уфе.