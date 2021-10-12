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Гусев: сейчас состояние идеальное, готов хоть завтра играть

Гусев: сейчас состояние идеальное, готов хоть завтра играть
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Нападающий СКА Никита Гусев прокомментировал возвращение в петербургский клуб.

«Цели – это командные задачи, а командные задачи у СКА – это всегда выигрывать. Приложу максимум усилий, помогая команде решать их. В Ледовом прекрасная атмосфера, всегда здорово играть и тем более выигрывать при таких трибунах. Слышал, сейчас есть определённые ограничения на допуск зрителей, но уверен, что от этого поддержка трибун не станет менее яркой.

Знаю в команде многих ребят: игроков и персонал. Надолго не теряли контакт друг с другом, постоянно был на связи и в курсе всех новостей.
Олимпиада? Конечно, думаю, это цель для любого хоккеиста. Каждый хочет туда попасть и выиграть.

Предсезонная подготовка была самостоятельная, физическое состояние оценю, как очень хорошее, тем более, сейчас я еще немножко отдохнул. Сборы в Торонто были тяжёлые – первые три-четыре дня вообще ног почти что не было. А потом я всё лучше и лучше себя чувствовал с каждым днём и с каждой игрой. Думаю, сейчас состояние идеальное. Готов ли играть? Да, хоть завтра», – цитирует Гусева официальный сайт СКА.

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