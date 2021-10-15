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Купер: в последние 10 минут игры с «Детройтом» судьба расплатилась с «Тампой»

Купер: в последние 10 минут игры с «Детройтом» судьба расплатилась с «Тампой»
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (7:6, ОТ).

«На мой взгляд победила та команда, которая этого заслуживала. Нам ещё хватает, над чем работать, но я думаю, мы сегодня заработали свой шанс на победу. Конечно, на нас мало кто поставил бы в середине третьего периода, но в последние 10 минут судьба просто расплатилась с нами за то, что мы наработали за первые 50. В этом хочется отдать ребятам должное», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, в следующем матче «Тампа» сыграет в гостях с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября. Начало — в 2:00 мск.

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