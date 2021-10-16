«Чикаго» потерпел второе поражение кряду, уступив «Нью-Джерси» на выезде

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – в составе «Дэвилз» отличились Даги Хэмилтон, Джек Хьюз и Андреас Юнссон, а за «Чикаго» забрасывали Алекс Дебринкэт, Кирби Дак и Доминик Кубалик. Победу «Нью-Джерси» в овертайме принёс точный бросок всё того же Джека Хьюза. Отметим, что хоккеистам «Блэкхоукс» удалось перевести игру в овертайм, отыгравшись с 1:3 в третьем периоде.

23-летний белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович провёл на льду 18 минут 55 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «+1».

Отметим, что ворота «Чикаго» в этой игре защищал Кевин Ланкинен, отразивший 26 бросков из 30, а звёздный голкипер Марк-Андре Флёри остался в запасе. Вратарю «Дэвилз» Джонатану Бернье удалось совершить 24 сейва.

В первой игре сезона «Чикаго» потерпел поражение на выезде от «Колорадо Эваланш» (2:4). В следующем матче им предстоит на выезде сыграть с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Джерси» примет «Сиэтл Кракен».