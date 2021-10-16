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«Чикаго» потерпел второе поражение кряду, уступив «Нью-Джерси» на выезде

«Чикаго» потерпел второе поражение кряду, уступив «Нью-Джерси» на выезде
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – в составе «Дэвилз» отличились Даги Хэмилтон, Джек Хьюз и Андреас Юнссон, а за «Чикаго» забрасывали Алекс Дебринкэт, Кирби Дак и Доминик Кубалик. Победу «Нью-Джерси» в овертайме принёс точный бросок всё того же Джека Хьюза. Отметим, что хоккеистам «Блэкхоукс» удалось перевести игру в овертайм, отыгравшись с 1:3 в третьем периоде.

23-летний белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович провёл на льду 18 минут 55 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «+1».

Отметим, что ворота «Чикаго» в этой игре защищал Кевин Ланкинен, отразивший 26 бросков из 30, а звёздный голкипер Марк-Андре Флёри остался в запасе. Вратарю «Дэвилз» Джонатану Бернье удалось совершить 24 сейва.

В первой игре сезона «Чикаго» потерпел поражение на выезде от «Колорадо Эваланш» (2:4). В следующем матче им предстоит на выезде сыграть с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Джерси» примет «Сиэтл Кракен».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2021, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Хэмилтон (Заха) – 00:17' (5x5)   1:1 Дебринкэт (Кейн, Джонсон) – 20:51' (5x4)   2:1 Хьюз (Куокканен) – 37:58' (5x5)   3:1 Юнссон (Мерсер, Татар) – 46:34' (5x5)   3:2 Дак (Джонсон, Кейн) – 56:07' (6x4)   3:3 Кубалик (Хагель, Джонс) – 59:34' (6x5)   4:3 Хьюз (Грейвз) – 60:57' (3x3)
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