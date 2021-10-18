Жамнов: первым из НХЛ меня поздравил Сашка Овечкин

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, кто из игроков НХЛ первым поздравил его с назначением на пост главного в сборной.

«Первым из НХЛ меня поздравил Сашка Овечкин. Сроки моей поездки туда — с конца октября. Там уже с Гончаром и Ковальчуком будем всё продумывать. Малахов тоже будет помогать. Потом они будут просматривать все игры. У нас будет полная информация. По городам Северной Америки ещё не решили, всё будет зависеть от логистики. Ковальчук, Гончар и Малахов останутся там после моего возвращения в Москву. Они закроют города, в которых не будет меня», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.