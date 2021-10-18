Какого результата добьётся сборная России на Олимпиаде с новым тренерским штабом?
Поделиться
Стал известен тренерский штаб сборной России по хоккею, который повезёт команду на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
Главным тренером сборной назначен Алексей Жамнов, помогать ему будут Евгений Набоков, Сергей Гончар, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров и тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Ранее Жамнов объявил о том, что генеральным менеджером национальной команды стал нападающий Илья Ковальчук.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какого результата добьётся сборная России на Олимпиаде с новым тренерским штабом?»
Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
Комментарии
- 18 октября 2021
-
13:33
-
13:31
-
13:29
-
13:27
-
13:15
-
13:11
-
13:08
-
13:06
-
12:57
-
12:54
-
12:51
-
12:46
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:33
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:15
-
12:11
-
11:55
-
11:32
-
11:15
-
10:51
-
10:25
-
10:05
-
09:47
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:51
-
08:26
-
06:00
-
02:39
Партнерский контент