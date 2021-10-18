Стал известен тренерский штаб сборной России по хоккею, который повезёт команду на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).



Главным тренером сборной назначен Алексей Жамнов, помогать ему будут Евгений Набоков, Сергей Гончар, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров и тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.



Ранее Жамнов объявил о том, что генеральным менеджером национальной команды стал нападающий Илья Ковальчук.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какого результата добьётся сборная России на Олимпиаде с новым тренерским штабом?»

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.