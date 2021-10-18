«Торпедо» впервые в сезоне одержало три победы подряд, переиграв дома «Автомобилист»

«Торпедо» обыграло «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



Счёт в игре в большинстве открыл на пятой минуте американский форвард «Торпедо» Энди Мили, ему ассистировали Дамир Жафяров и Теодор Леннстрём. На 8-й минуте Стефан Да Коста забросил ответную шайбу, голевую передачу отдал Сергей Шумаков.



На 34-й минуте в ситуации «пять на четыре» вперёд подопечных Билла Питерса вывел нападающий Сергей Шумаков, ассистенты – Ефим Гуркин и Да Коста. На последней минуте второго периода восстановил равновесие в счёте форвард Иван Чехович. В качестве ассистентов выступили Мили и Жафяров.

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На 42-й минуте Мили оформил дубль и вывел «Торпедо» вперёд, автор голевого паса – Марк Марин. Менее чем через минуту сравнял счёт в большинстве немецкий форвард Брукс Мэйсек, голевую передачу отдали Джесси Блэйкер и Райан Спунер.



Через 40 секунд «Торпедо» снова вышло вперёд, благодаря усилиям шведского нападающего Даниэля Заара, в голевой атаке также принял участие Марек Гривик.



«Торпедо» набрало 21 балл после 19 встреч, занимая седьмое место в Западной конференции. «Автомобилист» расположился на шестой строчке Востока, имея в своём активе 22 очка после 20 игр.