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«Торпедо» впервые в сезоне одержало три победы подряд, переиграв дома «Автомобилист»

«Торпедо» впервые в сезоне одержало три победы подряд, переиграв дома «Автомобилист»
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«Торпедо» обыграло «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

Счёт в игре в большинстве открыл на пятой минуте американский форвард «Торпедо» Энди Мили, ему ассистировали Дамир Жафяров и Теодор Леннстрём. На 8-й минуте Стефан Да Коста забросил ответную шайбу, голевую передачу отдал Сергей Шумаков.

На 34-й минуте в ситуации «пять на четыре» вперёд подопечных Билла Питерса вывел нападающий Сергей Шумаков, ассистенты – Ефим Гуркин и Да Коста. На последней минуте второго периода восстановил равновесие в счёте форвард Иван Чехович. В качестве ассистентов выступили Мили и Жафяров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 42-й минуте Мили оформил дубль и вывел «Торпедо» вперёд, автор голевого паса – Марк Марин. Менее чем через минуту сравнял счёт в большинстве немецкий форвард Брукс Мэйсек, голевую передачу отдали Джесси Блэйкер и Райан Спунер.

Через 40 секунд «Торпедо» снова вышло вперёд, благодаря усилиям шведского нападающего Даниэля Заара, в голевой атаке также принял участие Марек Гривик.

«Торпедо» набрало 21 балл после 19 встреч, занимая седьмое место в Западной конференции. «Автомобилист» расположился на шестой строчке Востока, имея в своём активе 22 очка после 20 игр.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2021, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Мили (Жафяров, Леннстрём) – 04:31' (5x4)   1:1 Да Коста (Шумаков) – 07:39' (5x5)   1:2 Шумаков (Гуркин, Да Коста) – 33:52' (5x4)   2:2 Чехович (Жафяров, Мили) – 39:43' (5x5)   3:2 Мили (Марин) – 41:35' (5x5)   3:3 Мэйсек (Блэкер, Спунер) – 44:06' (5x4)   4:3 Заар (Гривик) – 45:45' (5x5)
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