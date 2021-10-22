Сошников дебютирует за «Авангард» в матче с «Ак Барсом», Цегларик сыграет после травмы

Стали известны составы «Ак Барса» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Стартовое вбрасывание — в 19:00 мск.
В состав омичей вернулись дисквалифицированный Илья Каблуков, а также оправившийся после травмы Петер Цегларик. Никита Сошников дебютирует за «Авангард».
«Ак Барс»:
Бобков (Билялов);
Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Тарасов;
Журавлёв — Юдин, Уил — Воронков — Петров;
Лямкин — Адамчук, Дыняк — Сафонов — Панюков;
Рукавишников, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Кателевский.
«Авангард»:
Грубец (Демченко, Дианов);
Емелин — Каски, Цегларик — Прохоркин — Сошников;
Шарипзянов — Покка, Телегин — Найт — Якупов;
Готовец — Береглазов, Жарков — Дергачёв — Косов;
Дедунов — Каблуков — Брюквин; Грицюк.
- 22 октября 2021
-
18:45
-
18:32
-
18:20
-
18:13
-
17:58
-
17:39
-
17:07
-
17:00
-
16:31
-
16:13
-
15:58
-
15:49
-
15:30
-
15:16
-
14:50
-
14:35
-
14:14
-
14:04
-
13:53
-
13:35
-
13:15
-
12:50
-
12:41
-
12:21
-
12:09
-
11:48
-
11:21
-
11:10
-
10:53
-
10:46
-
10:23
-
10:00
-
09:56
-
09:41
-
09:26