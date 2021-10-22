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Сошников дебютирует за «Авангард» в матче с «Ак Барсом», Цегларик сыграет после травмы

Сошников дебютирует за «Авангард» в матче с «Ак Барсом», Цегларик сыграет после травмы
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Стали известны составы «Ак Барса» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Стартовое вбрасывание — в 19:00 мск.

В состав омичей вернулись дисквалифицированный Илья Каблуков, а также оправившийся после травмы Петер Цегларик. Никита Сошников дебютирует за «Авангард».

«Ак Барс»:

Бобков (Билялов);
Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Тарасов;
Журавлёв — Юдин, Уил — Воронков — Петров;
Лямкин — Адамчук, Дыняк — Сафонов — Панюков;
Рукавишников, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Кателевский.

«Авангард»:

Грубец (Демченко, Дианов);
Емелин — Каски, Цегларик — Прохоркин — Сошников;
Шарипзянов — Покка, Телегин — Найт — Якупов;
Готовец — Береглазов, Жарков — Дергачёв — Косов;
Дедунов — Каблуков — Брюквин; Грицюк.

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