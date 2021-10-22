Сошников дебютирует за «Авангард» в матче с «Ак Барсом», Цегларик сыграет после травмы

Стали известны составы «Ак Барса» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Стартовое вбрасывание — в 19:00 мск.



В состав омичей вернулись дисквалифицированный Илья Каблуков, а также оправившийся после травмы Петер Цегларик. Никита Сошников дебютирует за «Авангард».



«Ак Барс»:

Бобков (Билялов);

Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Тарасов;

Журавлёв — Юдин, Уил — Воронков — Петров;

Лямкин — Адамчук, Дыняк — Сафонов — Панюков;

Рукавишников, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Кателевский.

«Авангард»:



Грубец (Демченко, Дианов);

Емелин — Каски, Цегларик — Прохоркин — Сошников;

Шарипзянов — Покка, Телегин — Найт — Якупов;

Готовец — Береглазов, Жарков — Дергачёв — Косов;

Дедунов — Каблуков — Брюквин; Грицюк.