«Локомотив» уверенно обыграл «Барыс», у вратаря Паскуале — второй в сезоне голевой пас

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На 16-й минуте Артём Анисимов вывел железнодорожников вперёд. Он забросил первую шайбу после возвращения в «Локомотив» в дебютном матче. Одним из ассистентов стал голкипер Эдди Паскуале. На 28-й минуте Максим Шалунов, реализовав численное большинство, увеличил преимущество ярославцев. На 44-й минуте Якоб Лилья отыграл одну шайбу. На 55-й минуте Алексей Марченко забил третий гол «Локомотива». Через три минуты ещё одну шайбу забросил Павел Кудрявцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым». «Барыс» примет череповецкую «Северсталь». Обе встречи пройдут 24 октября.