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«Локомотив» уверенно обыграл «Барыс», у вратаря Паскуале — второй в сезоне голевой пас

«Локомотив» уверенно обыграл «Барыс», у вратаря Паскуале — второй в сезоне голевой пас
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2021, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Анисимов (Полунин, Паскуале) – 15:28' (5x5)   0:2 Шалунов – 27:28' (5x4)   1:2 Лилья (Михайлис, Валк) – 43:28' (5x5)   1:3 Марченко (Алексеев, Шалунов) – 54:23' (5x4)   1:4 Кудрявцев (Красковский) – 57:35' (5x4)

На 16-й минуте Артём Анисимов вывел железнодорожников вперёд. Он забросил первую шайбу после возвращения в «Локомотив» в дебютном матче. Одним из ассистентов стал голкипер Эдди Паскуале. На 28-й минуте Максим Шалунов, реализовав численное большинство, увеличил преимущество ярославцев. На 44-й минуте Якоб Лилья отыграл одну шайбу. На 55-й минуте Алексей Марченко забил третий гол «Локомотива». Через три минуты ещё одну шайбу забросил Павел Кудрявцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым». «Барыс» примет череповецкую «Северсталь». Обе встречи пройдут 24 октября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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