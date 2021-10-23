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Овечкин сократил до шести шайб отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ

Овечкин сократил до шести шайб отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ
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Сегодня, 23 октября, в Вашингтоне (США) на «Кэпитал Уан-Арене» «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Калгари Флэймз». После второго периода счёт в матче равный – 3:3 (0:3, 3:3).

На 39-й минуте российский форвард Александр Овечкин убежал в контратаку и сравнял счёт в матче. Россиянин забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра Овечкина теперь 735 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Вашингтона».

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). Ранее в этом сезоне Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).

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