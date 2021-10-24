Разин: очень понравилась игра «Северстали». Ребята молодцы, провели матч по заданию

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о матче с «Барысом» (5:1).
«Хочу поздравить ребят с победой. Были отрезки, когда «Барыс» играл лучше. Не без этого. Провальное начало третьего периода, когда пропустили две контратаки. Одна привела к голу, вторая привела к удалению. Остальное время — ребята молодцы, хорошо играли, по заданию. Забили свои голы, моменты. Хотя ещё были. Но сегодня и реализация была хорошей. Сама игра мне очень понравилась.
Если ли шансы у Роберта Рообы попасть на Матч всех звёзд КХЛ? Не знаю. Я только могу пожелать ему попасть туда. Естественно, это будет и для нашей команды плюс, и для Эстонии плюс.
Он с нашивкой «А» с начала сезона, потому что у нас не тренер назначает, а идёт закрытое голосование. Я тоже был удивлён, что капитан и два помощника примерно одинаковое количество очков набрали. Он парень компанейский, общительный, поэтому он с нашивкой «А» с начала сезона. Кредит доверия есть. Я уже много раз говорил, что у нас нет такого чёткого разделения на первое, второе, третье, четвёртое звено. Просто сегодня вышли в таком вот порядке», — приводит слова Разина пресс-служба клуба.
- 24 октября 2021
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