Сегодня, 25 октября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» примет петербургский СКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

После переезда «Авангарда» в Балашиху на время строительства новой «Арены-Омск», омичи не проигрывали в домашних матчах петербургскому СКА. С тех пор команды провели три игры, и все из них завершились в основное время победами «Авангарда».

В текущем сезоне СКА занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 21 встрече, «Авангард» с 24 баллами после 20 встреч занимает шестую строчку на Востоке.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли СКА впервые обыграть «Авангард» в Балашихе?»