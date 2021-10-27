Московское «Динамо» подписало экс-голкипера «Сочи» и «Витязя» Ивана Кульбакова

Белорусский вратарь Иван Кульбаков пополнил состав московского «Динамо», сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Контракт вратаря с московским «Динамо» рассчитан до 30 апреля 2023 года и носит односторонний характер. В составе московского «Динамо» Иван Кульбаков будет выступать под 90-м номером.

Иван Кульбаков начал карьеру в белорусском Гомеле. Выступая за «Гомель-2», участвовал в юношеском (U18) чемпионате мира. В 19 лет хоккеист попал в команду U20 и, проявив себя, отправился в Северную Америку. Там он выступал за «Янгстаун» из Хоккейной лиги США, «Кливленд» из Американской хоккейной лиги и чаще всего за «Куод-Сити» из Хоккейной лиги Восточного побережья. В сезоне-2018/2019 вратарь играл в клубах «Ютика Кометс» (АХЛ), «Каламаза Уингз», а также провёл два матча на чемпионате мира в составе национальной сборной Беларуси.



В следующем сезоне Кульбаков покинул США, чтобы проявить себя в российских лигах. Вратарь провёл 23 встречи в «Нефтянике» в ВХЛ и дебютировал в составе «Сочи» в КХЛ — 90,5% отражённых бросков за 12 матчей. В сезоне-2021/2022 хоккеист остался в КХЛ, но уже в составе подмосковного «Витязя» на условиях пробного контракта, провёл три матча, пропустив в них восемь шайб и отразив 116 бросков (93,5%).