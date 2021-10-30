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«Вегас» обыграл «Анахайм» благодаря победному буллиту Дадонова

«Вегас» обыграл «Анахайм» благодаря победному буллиту Дадонова
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» дома в серии буллитов обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райлли Смит, Николас Хаг, Чандлер Стивенсон и Уильям Каррье. Также российский форвард Евгений Дадонов реализовал победный буллит. Россиянин за 16.34 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Анахайм» голы забили Тревор Зеграс, Трой Терри, Исак Лундестрём и Адам Хенрик.

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Таким образом, «Вегас» одержал третью победу подряд, а «Дакс» потерпели шестое подряд поражение в сезоне. Следующий матч «Вегас» проведёт 3 ноября на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Анахайм» 31 октября примет «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2021, суббота. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Смит (Карлссон, Мартинес) – 03:30' (5x5)   2:0 Хаг (Маршессо, Пьетранджело) – 23:52' (5x5)   2:1 Зеграс (Милано, Хенрик) – 35:49' (5x5)   3:1 Стивенсон (Маршессо, Хаг) – 42:45' (5x5)   4:1 Каррье (Стивенсон) – 45:56' (5x5)   4:2 Терри (Гру, Гецлаф) – 51:18' (5x5)   4:3 Лундестрём (Линдхольм, Сильверберг) – 55:44' (5x5)   4:4 Хенрик (Шаттенкирк, Зеграс) – 56:29' (5x5)   5:4 Дадонов – 65:00' (ПБ)
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