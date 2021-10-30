«Вегас» обыграл «Анахайм» благодаря победному буллиту Дадонова

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» дома в серии буллитов обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райлли Смит, Николас Хаг, Чандлер Стивенсон и Уильям Каррье. Также российский форвард Евгений Дадонов реализовал победный буллит. Россиянин за 16.34 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
За «Анахайм» голы забили Тревор Зеграс, Трой Терри, Исак Лундестрём и Адам Хенрик.
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Таким образом, «Вегас» одержал третью победу подряд, а «Дакс» потерпели шестое подряд поражение в сезоне. Следующий матч «Вегас» проведёт 3 ноября на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Анахайм» 31 октября примет «Монреаль Канадиенс».
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