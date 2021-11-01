Хартли рассказал о вызванном из фарм-клуба хоккеисте перед игрой с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от игры с «Ак Барсом», которая пройдёт сегодня, 1 ноября, в 19:00 мск, а также рассказал о вызванном из фарм-клуба хоккеисте.
«Это уже мой четвёртый сезон в КХЛ, и кажется, что матчи с «Ак Барсом» всегда одинаковые для обеих команд: скоростные, темповые, с большим количеством борьбы за каждый сантиметр площадки. На этой арене всегда интересно играть.
Сердюк – наш лучший игрок в «Омских Крыльях». Самый стабильный игрок. Я говорил с тренером Константином Курашёвым, наш генеральный менеджер Алексей Волков смотрит матчи фарм-клуба. Мы в тренерской также смотрели игры по вечерам, нам важно понимать, что происходит в фарме. Для Егора этот вызов – награда за старание и хорошую игру.
Сейчас со всеми травмированными у нас дефицит хоккеистов, поэтому Сердюк будет с нами. Пока не знаем, получится ли у него выйти на лёд в матчах, но думаю, для него очень важен сам факт того, что он с главной командой», – сказал Хартли в интервью YouTube-каналу «Авангарда».
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