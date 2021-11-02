Гендиректор «Динамо»: никаких действий относительно Шипачёва мы не предпринимаем
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Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего Вадима Шипачёва.
«Комментарий очень простой. Вадим Шипачёв является игроком московского «Динамо», и в его контракте всё очень чётко прописано. Никаких действий относительно Вадима в клубе не предпринимают. В «Динамо» все находятся на своих местах, и у нас ничего не меняется», — сказал Тюркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
Также сообщалось, что клуб может расстаться с защитниками Вячеславом Войновым, Андреем Педаном и голкипером Иваном Бочаровым.
Шипачёв выступает за бело-голубых с 2018 года. Он провёл за клуб 230 матчей, в которых набрал 259 (76+183) очков при показателе полезности «+90».
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