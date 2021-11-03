«Авангард» запустил продажу билетов на матч с «Ак Барсом» в Дубае

Омский «Авангард» объявил на официальном сайте о запуске продаж билетов на встречу регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом», которая пройдёт в Дубае.
Игра пройдёт в рамках Ice Dubai Show, которое состоится с 3 по 5 декабря. Помимо матча КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» будет шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Мероприятия пройдут на Coca-Cola Арене.
Также клуб сообщил, что в ближайшие дни расскажет про спецпредложения для болельщиков из России, в которые будет входить авиаперелёт, проживание, трансфер на арену и билеты на матч и шоу.
Напомним, 17 октября в Объединенных Арабских Эмиратах состоялось подписание меморандума о намерениях между Континентальной хоккейной лигой, хоккейным клубом «Авангард», Министерством туризма и коммерции Дубая, а также Спортивным советом города.
Стороны договорились о совместной работе по развитию хоккея и продвижению имиджа КХЛ на территории ОАЭ, и первым шагом на пути к достижению этой цели станет проведение Dubai Ice Show.
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