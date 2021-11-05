«Флорида» в овертайме обыграла «Вашингтон», у Овечкина гол и две передачи

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
За «Флориду» забивали Александр Барков (дважды), Аарон Экблад, Брэндон Монтур и Фрэнк Ватрано.
За «Вашингтон» забивали Даниэль Спронг, Том Уилсон, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин. Также на счету Овечкина две результативные передачи. Нападающий Евгений Кузнецов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». У защитника Дмитрия Орлова также «-1». Голкипер Илья Самсонов пропустил три гола и был заменён во втором периоде.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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