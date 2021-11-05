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«Флорида» в овертайме обыграла «Вашингтон», у Овечкина гол и две передачи

«Флорида» в овертайме обыграла «Вашингтон», у Овечкина гол и две передачи
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

За «Флориду» забивали Александр Барков (дважды), Аарон Экблад, Брэндон Монтур и Фрэнк Ватрано.

За «Вашингтон» забивали Даниэль Спронг, Том Уилсон, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин. Также на счету Овечкина две результативные передачи. Нападающий Евгений Кузнецов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». У защитника Дмитрия Орлова также «-1». Голкипер Илья Самсонов пропустил три гола и был заменён во втором периоде.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Барков (Дюклер, Вераге) – 03:07' (5x5)   2:0 Экблад – 11:04' (5x5)   2:1 Спронг (Манта) – 20:43' (5x5)   3:1 Монтур (Форслинг, Марчмент) – 27:16' (5x5)   4:1 Барков (Хёрнквист, Экблад) – 35:32' (5x4)   4:2 Овечкин (Эллер) – 38:11' (5x5)   4:3 Уилсон (Карлсон, Овечкин) – 39:43' (5x5)   4:4 Макмайкл (Овечкин, Лисон) – 46:56' (5x5)   5:4 Луостаринен (Форслинг, Райнхарт) – 61:55' (3x3)
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