Немировски: травмы игроков «Сочи» повлияли на матч. Было сложно после эпизода с Колготиным
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (5:1).
«Важная победа перед перерывом. Травмы игроков «Сочи», конечно, повлияли на игру. Но обеим командам было сложно после эпизода, когда шайба попала в лицо Дмитрию Колготину. Никто не рад таким моментам. Андрей Тихомиров продолжает играть уверенно, поэтому ворота сейчас его. Алексей Мурыгин сегодня отсутствовал в заявке, но с ним всё нормально, и он ещё появится в воротах.
Братья Федотовы уехали в сборную России, поэтому их не было в команде. Они должны были уехать ещё четвёртого ноября, но мы договорились что матч с минским «Динамо» они сыграют», — цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.
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