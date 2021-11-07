«Чикаго» представил игровой шлем Флёри, выполненный в индейском стиле

Представлен новый игровой шлем голкипера «Чикаго Блэкхоукс» Марка-Андре Флёри.



Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, шлем выполнен в индейском стиле, художником выступил Патрик Хантер, который является представителем народа Оджибве (индейский народ алгонкинской языковой семьи, проживающий в Северной Америке. — Прим. «Чемпионата»). Название маски — «Наследие коренных американцев».

«Чикаго» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 12 матчей набрав четыре очка. В следующей встрече подопечные Дерека Кинга примут «Нэшвилл Предаторз». Игра пройдёт в ночь с воскресенья на понедельник, 8 ноября. Начало — в 3:00 мск.



Флёри в нынешнем сезоне провёл восемь матчей, одержал одну победу, отбивая 88,1% бросков при коэффициенте надёжности 4,11.