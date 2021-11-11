Россия и Финляндия не открыли счёт в первом периоде

Сегодня, 11 ноября, сборная России по хоккею проводит первый матч на Кубке Карьяла 2021 года. Соперником стала команда Финляндии. После первого периода команды не открыли счёт в матче — 0:0. В этой встрече форвард Матвей Мичков установил рекорд сборной, как самый молодой игрок, который дебютировал в национальной команде.



Сборная России также сыграет на турнире с командами Швеции и Чехии. Матч со шведской командой состоится в субботу, 13 ноября. Начало — в 15:00 мск. С командой Чехии сборная России сыграет в воскресенье, 14 ноября. Матч начнётся в 14:30 по московскому времени.



Напомним, сборная России стала победителем Еврохоккейтура сезона-2020/2021, набрав 27 очков в 12 матчах и одержав победы в Кубке Карьяла — 2020, Кубке Первого канала — 2020 и Хоккейных играх Beijer — 2021.

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