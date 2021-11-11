СКА отреагировал на рекорд Мичкова в сборной сценой из «Король Лев» с Овечкиным

Сборная России по хоккею проводит стартовый матч на первом этапе Евротура – Кубке Карьяла. В соперниках у команды Олега Браташа сборная Финляндии. Форвард СКА Матвей Мичков побил рекорды Александра Овечкина и Владислава Третьяка и стал самым молодым игроком национальной команды.

Петербургский СКА в телеграм-канале отреагировал на достижение своего игрока сценой из фильма «Король лев», прикрепив фотографии Овечкина и Мичкова на героев мультфильма.

На момент матча с финнами Матвею исполнилось 16 лет 11 месяцев и 2 дня. Овечкин впервые сыграл за сборную в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней. Это произошло 2 сентября 2003 года в Чехии.



Рекорд отечественного хоккея, принадлежал Владиславу Третьяку, впервые сыгравшему за сборную СССР в 17 лет 7 месяцев и 8 дней.



Сборная России также сыграет на турнире с командами Швеции и Чехии. Матч со шведской командой состоится в субботу, 13 ноября. Начало — в 15:00 мск. С командой Чехии сборная России сыграет в воскресенье, 14 ноября. Матч начнётся в 14:30 по московскому времени.