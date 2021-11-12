«Оттава» дома уступила «Лос-Анджелесу», «Нью-Джерси» победил «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей забивали Яне Куокканен, Томаш Татар, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон.
В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей забивали Анде Копитар и Андреас Атанасиу.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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