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«Оттава» дома уступила «Лос-Анджелесу», «Нью-Джерси» победил «Айлендерс»

«Оттава» дома уступила «Лос-Анджелесу», «Нью-Джерси» победил «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Яне Куокканен, Томаш Татар, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон.

В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Анде Копитар и Андреас Атанасиу.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2021, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Куокканен (Хишир, Суббэн) – 12:12' (4x5)   2:0 Татар (Хэмилтон, Заха) – 39:10' (5x4)   3:0 Мерсер (Юнссон, Братт) – 45:46' (5x5)   4:0 Хэмилтон (Грейвз, Веси) – 56:33' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2021, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Копитар (Клаг, Кемпе) – 35:28' (5x4)   0:2 Атанасиу (Эдлер, Дано) – 56:50' (5x5)
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