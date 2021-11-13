«Оттава» вызвала двух последних здоровых защитников своей системы в основу

«Оттава Сенаторз» вызвала из фарм-клуба АХЛ троих хоккеистов, двое из которых – защитники. Это Якоб Бернар Докер и Максенс Геннетт. Они последние защитники фарм-клуба, имеющие контракты с основной командой. Также в состав вызван форвард Андрю Агоззино, сообщает журналист Брюс Гарриоч.
Ранее сообщалось, что в COVID-протокол «Оттавы Сенаторз» попали восемь хоккеистов. Это Ник Холден, Коннор Браун, Дилан Гэмбрелл, Джош Браун, Алекс Форментон, Виктор Мете, Мэтт Мюррей и Остин Уотсон. Также в нём числится и тренер Джек Капуано.
Также в протоколе был защитник Никита Зайцев, но он был убран оттуда 13 ноября.
Следующую встречу «Оттава» проведёт 14 ноября с «Питтсбург Пингвинз».
В текущем сезоне «Сенаторз» провели 13 игр и набрали в них семь очков. Сейчас команда замыкает таблицу Восточной конференции.
- 13 ноября 2021
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