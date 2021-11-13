Артём Зуб, не доигравший предыдущий матч из-за травмы, сыграет с «Питтсбургом»

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит сообщил, что защитник Артём Дзюб, не доигравший предыдущий матч с «Лос-Анджелес Кингз», сыграет с «Питтсбург Пингвинз» 14 ноября. Об этом говорит журналист Клара Ханна в «Твиттере».

Напомним, что хоккеист принимал участие в сегодняшней тренировке команды. Также из ковид-протокола был убран российский защитник Никита Зайцев, добавленный в него 12 ноября. Помимо Зуба и Зайцева, к команде присоединились двое защитников из фарм-клуба, выступающего в АХЛ. Это последние здоровые защитники, имеющие контракты в НХЛ.

Ранее сообщалось, что в COVID-протокол «Оттавы Сенаторз» попали восемь хоккеистов. Это Ник Холден, Коннор Браун, Дилан Гэмбрелл, Джош Браун, Алекс Форментон, Виктор Мете, Мэтт Мюррей и Остин Уотсон. Также в нём числится и тренер Джек Капуано.