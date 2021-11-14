Гимаев-мл.: в «Локомотиве» боялись, что Никитина перехватят. Поэтому уволили Скабелку

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев поделился своим мнением о тренерской перестановке в ярославском «Локомотиве».



«Там больше давило на Яковлева то, что освободился Никитин. Его меньше тревожила работа Скабелки — он боялся, что другая команда перехватит Никитина и он будет кусать локти, потому принял непростое решение об увольнении Скабелки.



Многие главные тренеры подвисли после того, как ЦСКА неожиданно отказался от Никитина, и Скабелке здесь не повезло в том плане, что генеральный менеджер хотел видеть другого тренера», — сказал Гимаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.



«Локомотив» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, после 27 матчей набрав 31 очко.