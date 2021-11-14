Леонтьев рассказал, когда Вихарев и Купцов дебютируют за «Нефтехимик»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился ожиданиями от матча с «Сибирью».

«Настрой у нас всегда хороший, боевой. Мы плодотворно поработали в этом перерыве. Думаю, что всё будет нормально. Любые победы окрыляют и вдохновляют.



Тренировка прошла живо. Перелёт был недолгим: всего лишь два с половиной часа. Сразу из аэропорта отправились в ледовый дворец. Ребята размялись, подготовились. Занятие прошло в высоком темпе. В принципе, как и всегда у нас.



Смотрел матчи «Сибири» и могу сказать, что они играют очень прагматично. Создают очень плотную оборону уже в средней зоне и не дают соперникам раскатиться. Всегда цепляются за результат. Забить им будет очень непросто. Нас ждёт вязкий и тяжёлый матч.



Выхарев и Купцов? Обоих мы завтра увидим. У Купцова пробный контракт, а Вихарева подписали до конца сезона. Им нужно как можно быстрее вливаться в коллектив», – цитирует Леонтьева официальный сайт клуба.