Леонтьев рассказал, когда Вихарев и Купцов дебютируют за «Нефтехимик»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился ожиданиями от матча с «Сибирью».
«Настрой у нас всегда хороший, боевой. Мы плодотворно поработали в этом перерыве. Думаю, что всё будет нормально. Любые победы окрыляют и вдохновляют.
Тренировка прошла живо. Перелёт был недолгим: всего лишь два с половиной часа. Сразу из аэропорта отправились в ледовый дворец. Ребята размялись, подготовились. Занятие прошло в высоком темпе. В принципе, как и всегда у нас.
Смотрел матчи «Сибири» и могу сказать, что они играют очень прагматично. Создают очень плотную оборону уже в средней зоне и не дают соперникам раскатиться. Всегда цепляются за результат. Забить им будет очень непросто. Нас ждёт вязкий и тяжёлый матч.
Выхарев и Купцов? Обоих мы завтра увидим. У Купцова пробный контракт, а Вихарева подписали до конца сезона. Им нужно как можно быстрее вливаться в коллектив», – цитирует Леонтьева официальный сайт клуба.
- 14 ноября 2021
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