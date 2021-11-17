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«Аризона» выиграла у «Сент-Луиса», передача Бучневича не спасла хозяев от поражения

«Аризона» выиграла у «Сент-Луиса», передача Бучневича не спасла хозяев от поражения
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Кайл Капобьянко и Баррет Хэйтон (дважды). У хозяев отличились Джордан Кайру и Тори Крюг. На счету Павла Бучневича результативная передача. У Ильи Любушкина коэффициент полезности «-2». У Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва «-1». Клим Костин очков не набрал.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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