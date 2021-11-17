Сошников забросил первую шайбу за «Авангард». Он не забивал в КХЛ 38 матчей подряд

Нападающий «Авангарда» Никита Сошников забросил первую шайбу за омский клуб в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Сошников отличился в матче с «Куньлунем» на 48-й минуте встречи. На данный момент «Авангард» ведёт в счёте 2:1. У «Авангарда» шайбу также забросил Оливер Каски. Он открыл счёт в матче на 26-й минуте игры. У «Куньлуня» отличился Джейк Челиос. Он сделал это через 40 секунд после шайбы Сошникова.
Напомним, «Авангард» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1. В составе омичей по шайбе забросили Оливер Каски, Никита Сошников, Павел Дедунов и Арсений Грицюк. Грицюк забросил шайбу в третьем матче подряд. 13 ноября он забрасывал в ворота китайского клуба 2 шайбы.
- 17 ноября 2021
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