«Он бьёт, его бьют, но он просто играет». Торторелла рассказал, за что уважает Овечкина
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Джон Торторелла, ранее возглавлявший «Коламбус Блю Джекетс», поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Просто посмотрите, как он празднует свои голы. Никто не делает это лучше него! Он играет правильно. Я всегда уважал его, и особенно сейчас, когда люди поднимают руки, когда его встречают жёсткими силовыми, за то, что он просто играет. Он бьёт, его бьют, и он просто играет.
Думаю, он немного изменил свою игру, когда все ждали, что «Вашингтон» выиграет кубок, а он всё никак не мог этого сделать. Он немного изменил свою игру, стал отрабатывать в обороне, и команда за ним потянулась, они выиграли кубок. Овечкин очень стабилен в том, что играет правильно», — сказал Торторелла в эфире ESPN.
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