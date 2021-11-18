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«Витязь» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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«Он бьёт, его бьют, но он просто играет». Торторелла рассказал, за что уважает Овечкина

«Он бьёт, его бьют, но он просто играет». Торторелла рассказал, за что уважает Овечкина
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Джон Торторелла, ранее возглавлявший «Коламбус Блю Джекетс», поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Просто посмотрите, как он празднует свои голы. Никто не делает это лучше него! Он играет правильно. Я всегда уважал его, и особенно сейчас, когда люди поднимают руки, когда его встречают жёсткими силовыми, за то, что он просто играет. Он бьёт, его бьют, и он просто играет.

Думаю, он немного изменил свою игру, когда все ждали, что «Вашингтон» выиграет кубок, а он всё никак не мог этого сделать. Он немного изменил свою игру, стал отрабатывать в обороне, и команда за ним потянулась, они выиграли кубок. Овечкин очень стабилен в том, что играет правильно», — сказал Торторелла в эфире ESPN.

Овечкин заходит на 70 голов в сезоне! Так он обрушит рекорд Гретцки уже через 3 года Овечкин заходит на 70 голов в сезоне! Так он обрушит рекорд Гретцки уже через 3 года
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