Овечкин заходит на 70 голов в сезоне! Так он обрушит рекорд Гретцки уже через 3 года

Что это, Русская машина? Киборг? Разбушевавшийся зверь, который почуял кровь и преследует свою жертву? Это Александр Овечкин, дамы и господа. Человек, который в 36 лет заходит на свой лучший сезон в карьере и такими темпами может обрушить рекорд Гретцки к концу 2024 года.

Матч с «Коламбусом» ознаменовал для капитана «Вашингтона» очередной исторический рубеж. Овечкин забросил 742-ю шайбу за карьеру и оставил позади себя Бретта Халла. У того уже было заготовлено видеопоздравление для Великой Восьмёрки.

Главный тренер «Блю Джекетс» что-то предчувствовал, не иначе. «Я потрясён и вот что скажу: думаю, тут мы все в одной лодке. Потрясён одним только фактом, что рекорд Гретцки на самом деле оказался в зоне досягаемости. Я бы потерял кучу денег, если бы лет 10 назад у меня спросили, возможно ли такое. Но Овечкин становится только лучше.

Это невероятно, Овечкин более зрелый игрок. Наблюдаешь за его игрой, он играет жёстко. По-прежнему играет в высоком темпе. Он – бык, кажется, он весит 106 кг. Да, приятель, если он немного разозлится, то берегись. Это особенный игрок, думаю, все с этим согласятся. Мы наблюдаем за человеком, который делает что-то особенное каждый день», — говорил он перед игрой.

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Особенное – это ещё мягко сказано! Александр в этом сезоне забросил 12 шайб в первых 14 матчах. В таком почтенном (это слово даже не вяжется с убелённым сединами, но всё таким же заводным Овечкиным) возрасте лучше начинали сезон всего два человека – Фил Эспозито в 1977-м и Дино Сиссарелли в 1996-м, у них было по 13 шайб. Для справки, Овечкин перегнал Сиссарелли в списке лучших снайперов всех времён три года назад, а Эспозито – прошлой весной.

Он вообще – лучший по скорострельности в топ-5 снайперов в истории лиги. 0,61 гол за игру – это в среднем за карьеру, а в этом сезоне Овечкин круто взял быка за рога и забивает 0,86 голов в среднем за игру! Нехитрые подсчёты показывают, что такими темпами он идёт за 70 голов в сезоне! Напомним, личный рекорд Овечкин установил в далёком 2008 году, забросив 65 шайб в регулярке.

Овечкин будто задался целью наверстать всё то, что было упущено за локауты и пандемию. Виданное ли дело, лучший снайпер современности в прошлом году ограничился всего лишь 24 шайбами. Если бы не форс-мажоры, Александр уже давно бы обогнал Яромира Ягра и как минимум примеривался бы к достижению Горди Хоу, но, даже несмотря на всё это, он забросил 154 гола в последних 239 матчах.

До Гретцки осталось 153 шайбы. Если Овечкин сохранит свою текущую скорострельность, то может догнать Уэйна через 174 матча, или в середине сезона-2023/2024. Ягр же в таком случае уступит своё третье место в истории через 28 матчей, или в середине января, а Хоу Овечкин может подвинуть уже в самом начале следующего сезона.

Если мыслить более реально и взять среднюю скорострельность Ови за карьеру, то он обгонит Ягра через 40 матчей, Хоу – через 97 игр, а Гретцки следует готовиться к передаче титула лучшего снайпера всех времён уже через 251 матч, или через три года.

Кто-то скажет – это нереально? Лет 10 назад все думали, что рекорд Гретцки в принципе нереален, а теперь он всё ближе и ближе, и единственный вопрос только в том, когда это случится. И никто его не остановит.