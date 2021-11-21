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Комаров: я играю на победу, а сейчас СКА всё проигрывает

Комаров: я играю на победу, а сейчас СКА всё проигрывает
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Нападающий СКА Леонид Комаров прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:3).

«Начали не как хотели, три гола нельзя пропускать так быстро. Потом старались, но не получилось. Сильно ли изменился ЦСКА с 2013 года? Вы такие вопросы задаёте…

С перелётами надо было зайти в игру (первую игру за СКА – с «Локомотивом»), постараться выдать всё, что есть. Сейчас сыграл три матча, надо добавлять. Я играю на победу, а сейчас всё проигрываем. Я командный игрок, пока не выигрываешь, ты недоволен. Там или здесь, хоккей тот же самый, только надо перестроиться и быть лучше.
Всякое в жизни бывает, всё через работу приходит.

Команда хорошая, игроки хорошие, просто надо играть на команду. Не сказал бы, что мы здорово играем, но гол надо забивать, и, может, пойдёт в нашу сторону. Пока паниковать не надо, но надо играть лучше», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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