Чижов: «Салават Юлаев» уже ведёт переговоры по продлению контракта с Мухамадуллиным
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Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов сообщил, что клуб ведёт переговоры о продлении контракта с защитником Шакиром Мухамадуллиным.
«Шакир — очень талантливый парень, мы ему помогаем как можем. Это как раз такой момент, когда всё только от него зависит. Для него созданы, я бы сказал, супертепличные условия, чтобы он рос. Мы понимаем, что это талант, и он правильно всё воспринимает.
Мы, конечно, выступаем за то, чтобы он поиграл у нас ещё. Понятно, что он и нам нужен, но главное, чтобы он ехал в Америку не в фарм-клуб, а игроком основы. Переговоры с ним уже идут.
Переговоры с другими игроками? По остальным разговоры есть, но с учётом прошлого года раньше времени ничего не будем говорить», — приводит слова Чижова ТАСС.
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