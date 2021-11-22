Чижов: «Салават Юлаев» уже ведёт переговоры по продлению контракта с Мухамадуллиным

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов сообщил, что клуб ведёт переговоры о продлении контракта с защитником Шакиром Мухамадуллиным.



«Шакир — очень талантливый парень, мы ему помогаем как можем. Это как раз такой момент, когда всё только от него зависит. Для него созданы, я бы сказал, супертепличные условия, чтобы он рос. Мы понимаем, что это талант, и он правильно всё воспринимает.



Мы, конечно, выступаем за то, чтобы он поиграл у нас ещё. Понятно, что он и нам нужен, но главное, чтобы он ехал в Америку не в фарм-клуб, а игроком основы. Переговоры с ним уже идут.



Переговоры с другими игроками? По остальным разговоры есть, но с учётом прошлого года раньше времени ничего не будем говорить», — приводит слова Чижова ТАСС.