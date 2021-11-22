Разин — о 2:1 с «Витязем»: не мытьём, так катаньем сравняли, проявили характер
Поделиться
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (2:1, бул.).
«Очень плохо начали – пропустили ненужный гол, до этого ещё схватили два глупых удаления, хорошо, что выстояли втроём. Потом неважное начало второго периода, но ближе к концу перехватили инициативу, владели ей в третьем периоде. Не мытьём, так катаньем забили, сравняли. Ребята – молодцы, проявили характер. С победой, идём дальше», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
«Северсталь» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, после 30 матчей набрав 40 очков. В следующей встрече подопечные Андрея Разина сыграют дома с ЦСКА (24 ноября).
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
00:00
- 22 ноября 2021
-
23:45
-
23:38
-
23:27
-
23:18
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:01
-
21:56
-
21:46
-
21:18
-
21:02
-
20:40
-
20:26
-
20:13
-
19:59
-
19:50
-
19:46
-
19:29
-
19:20
-
19:14
-
18:50
-
18:38
-
18:14
-
17:47
-
17:37
-
17:25
-
17:03
-
16:50
-
16:35
-
16:24
Партнерский контент