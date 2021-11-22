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Разин — о 2:1 с «Витязем»: не мытьём, так катаньем сравняли, проявили характер

Разин — о 2:1 с «Витязем»: не мытьём, так катаньем сравняли, проявили характер
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (2:1, бул.).

«Очень плохо начали – пропустили ненужный гол, до этого ещё схватили два глупых удаления, хорошо, что выстояли втроём. Потом неважное начало второго периода, но ближе к концу перехватили инициативу, владели ей в третьем периоде. Не мытьём, так катаньем забили, сравняли. Ребята – молодцы, проявили характер. С победой, идём дальше», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, после 30 матчей набрав 40 очков. В следующей встрече подопечные Андрея Разина сыграют дома с ЦСКА (24 ноября).

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