«Когда-то же шайба зайдёт!» Данила Квартальнов — о безголевой серии в 101 матч

Нападающий «Спартака» Данила Квартальнов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:6) прокомментировал безголевую серию в 101 матч в КХЛ.



«Хочется большего от себя, хочется результативности. Сто матчей без голов, понятное дело, очень давят психологически. Но меня поддерживают ребята, тренеры, руководство. Когда-то же она зайдёт! Я надеюсь. Не знаю, в чём причина. Столько играть и не забить… Честно, я не знаю.



Нам нужно добавлять, нужна победная серия, как у «Северстали». Нужно улучшать игру и подниматься выше в таблице. Надо работать от начала и до конца, не начинать матчи со счёта 0:2. Нужно работать и не жалеть себя», – цитируют Квартальнова «РИА Новости Спорт».



До перехода в «Спартак» Квартальнов выступал в составе «Сочи». В рамках регулярного чемпионата-2020/2021 Квартальнов принял участие в 34 встречах, набрав 3 (0+3) очка при показателе полезности «-12». Ранее форвард играл за «Витязь», СКА и ЦСКА.



Всего на его счету 9 (0+9) очков за карьеру при общей полезности "-22".