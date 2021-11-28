Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лямся разбил первую тройку «Салавата» и перевёл Хартикайнена в третье звено

Лямся разбил первую тройку «Салавата» и перевёл Хартикайнена в третье звено
Комментарии

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча пройдёт в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена». Начало — в 10:00 по московскому времени.

Главный тренер уфимской команды Томи Лямся принял решение разбить первую тройку — финскую: Маркус Гранлунд — Сакари Маннинен — Теэму Хартикайнен. Так, последнего отправили в третье звено, к Петру Хохрякову и Данилу Башкирову.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Шарыченков);
Хафизуллин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Тихонов;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Антипин — Бирюков, Башкиров — Хохряков — Хартикайнен;
Мухамадуллин — Зубарев, Санников — Пименов — Плэтт.

Напомним, в текущем сезоне 31-летний Хартикайнен принял участие в 31 матче, набрав 18 (9+9) очков. Его серия без результативных баллов насчитывает три встречи.

Новость по теме
Хартикайнен — о спаде: многими ночами пытаешься уснуть и понять, что не получается в игре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021