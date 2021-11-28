Лямся разбил первую тройку «Салавата» и перевёл Хартикайнена в третье звено

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча пройдёт в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена». Начало — в 10:00 по московскому времени.



Главный тренер уфимской команды Томи Лямся принял решение разбить первую тройку — финскую: Маркус Гранлунд — Сакари Маннинен — Теэму Хартикайнен. Так, последнего отправили в третье звено, к Петру Хохрякову и Данилу Башкирову.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Шарыченков);

Хафизуллин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Тихонов;

Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Антипин — Бирюков, Башкиров — Хохряков — Хартикайнен;

Мухамадуллин — Зубарев, Санников — Пименов — Плэтт.

Напомним, в текущем сезоне 31-летний Хартикайнен принял участие в 31 матче, набрав 18 (9+9) очков. Его серия без результативных баллов насчитывает три встречи.