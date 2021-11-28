Мартемьянов — о 3:1 с «Автомобилистом»: сегодня игроки «Сибири» доставали из себя эмоции

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (3:1).



«Честно говоря, начали не так, как нам хотелось бы. Этому есть объективная причина: в предыдущем матче действительно парни очень много эмоций отдали. И раскачка была потихоньку-помаленьку. Соперник нас поддавливал. Наш вратарь сыграл здорово. Сегодня много блокированных бросков было. Так что парни боролись за победу. Грубейшая ошибка в контратаке привела к ничейному результату. Но мы с парнями поговорили: бились до конца. И верили в победу. И всё-таки дожали соперника в нужный момент. Благодарен болельщикам за поддержку и благодарен команде за стойкость. Всё-таки парни эмоции из себя доставали, они их достали, и мы сегодня выиграли.



Тяжело ли было находить слова на матч после тяжёлой игры с «Авангардом»? Было дело. Мне тоже было тяжело, не скрою. Но ещё раз повторюсь: благодарен парням. Появилось чувство локтя у парней, поддержка друг друга. И они понимают, что без поддержки партнёров тяжело будет находить игру и биться за победу. Парни молодцы в этом плане. Надеюсь, что так будет дальше продолжаться.



Во втором периоде было два удаления подряд. В три пары защитников играли. И нагрузил очень прилично соперник. Очень техничная команда, поймали кураж и на этой волне продолжали играть. Мы выстояли в обороне, хотя много бросков было в створ ворот. И ещё раз повторюсь: наш вратарь вовремя включился и отработал очень здорово. Ну потом всё-таки мы поняли, что нам надо что-то делать в атаке. Сделали – получилось. Всё в порядке, значит: правильно настраивали, правильно работали.



Морозов хорошо смотрелся? Илье Морозову надо обратить внимание на оборонительные действия. Считаю, что он из игроков оборонительного плана сейчас в лиге один из сильнейших. Забил один гол, но не надо бежать второй забивать. Надо голову на плечах иметь. Лучше 1:0 выиграть, чем потерять очки или 1:2 проиграть», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.