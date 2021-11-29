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Дубль Тимо Майера помог «Сан-Хосе» обыграть «Чикаго»

Дубль Тимо Майера помог «Сан-Хосе» обыграть «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей дважды забил Тимо Майер. На счету Логана Кутюра две результативные передачи. Также голевой передачей отметился Рудодьф Балцерс. Российский нападающий Александр Барабанов очков не набрал.

«Сан-Хосе» в прошлом матче уступил «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 1:4.

«Чикаго», в свою очередь, в предыдущей игре одолел «Сент-Луис Блюз» в овертайме со счётом 3:2.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2021, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Майер (Балцерс, Кутюр) – 33:39' (5x5)   0:2 Майер (Кутюр) – 58:29' (en)
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