Дубль Тимо Майера помог «Сан-Хосе» обыграть «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В составе победителей дважды забил Тимо Майер. На счету Логана Кутюра две результативные передачи. Также голевой передачей отметился Рудодьф Балцерс. Российский нападающий Александр Барабанов очков не набрал.



«Сан-Хосе» в прошлом матче уступил «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 1:4.



«Чикаго», в свою очередь, в предыдущей игре одолел «Сент-Луис Блюз» в овертайме со счётом 3:2.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.