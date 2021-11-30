«Монреаль» установил антирекорд клуба, проиграв в 16-й раз в основное время за 24 матча

«Монреаль Канадиенс» уступил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 1:2. Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр».
«Хабс» потерпели 18-е поражение в сезоне, из которых 16 — в основное время. Этот результат является худшим для клуба за всю историю в первых 24 матчах в регулярном чемпионате. Ранее «Монреаль» потерпел 15 поражений в 24 стартовых играх регулярки в сезонах-1938/1939 и 2000/2001.
Напомним, ранее в руководстве «Канадиенс» произошли изменения. Клуб расстался с генеральным менеджером Марком Бержевеном, помощником генерального директора Тревором Тимминсом, а также старшим вице-президентом Полом Уилсоном.
«Монреаль» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков после 24 матчей.
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