Барбашёв: я должен вернуться к своей игре и вновь показывать силовой хоккей

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал о своём прогрессе и новой роли в команде. В последних нескольких встречах россиянин появлялся на льду при реализации лишнего, выходя в одной пятёрке вместе с соотечественником Павлом Бучневичем.
«Всегда приятно получать больше игрового времени. Мне очень нравится играть в большинстве. Особенно с такими парнями. Каждый старается сделать всё возможное, чтобы в итоге забить гол. Будем дальше работать над нашим взаимодействием.
В этом сезоне мне удалось набрать несколько очков. Но как мне самому кажется, я могу ещё прибавить в атакующих действиях и приносить больше пользы команде. Я должен вернуться к своей игре и вновь показывать силовой хоккей. Надеюсь, у меня будут новые шансы отличиться.
Нам нужно вернуться к своей лучше игре, забрасывать шайбу в чужую зону, демонстрировать силовую игру, больше времени проводить в зоне атаки.
Мы должны лучше играть в обороне. В последних матчах в защите мы не всегда действовали удачно, особенно в предыдущей игре с «Тампой». Но мы будем работать над этим, посмотрим несколько видео и найдём способ стать лучше", — цитирует Барбашёва сайт НХЛ.
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