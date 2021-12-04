Крылов — об игре в Дубае: очень вялый матч вчера был, по большому счёту не удался
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о матче с «Ак Барсом».
«Очень вялая игра вчера была, по большому счёту не удалась. Особенно «Авангарду», и это главное разочарование. Пока нет ответа, почему команда так сыграла. Это если говорить о спортивной составляющей. Проблемы со льдом повлияли? Нам обещали стопроцентное качество. Когда появится более точная техническая информация, тогда можно будет судить, насколько он был плох.
Если говорить в целом о празднике в Дубае, то я бы всей команде, которая этим занималась, поставил крепкую четвёрку. Всем очень понравилось, нам все предлагали дальнейшее сотрудничество», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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