Крылов — об игре в Дубае: очень вялый матч вчера был, по большому счёту не удался

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о матче с «Ак Барсом».

«Очень вялая игра вчера была, по большому счёту не удалась. Особенно «Авангарду», и это главное разочарование. Пока нет ответа, почему команда так сыграла. Это если говорить о спортивной составляющей. Проблемы со льдом повлияли? Нам обещали стопроцентное качество. Когда появится более точная техническая информация, тогда можно будет судить, насколько он был плох.



Если говорить в целом о празднике в Дубае, то я бы всей команде, которая этим занималась, поставил крепкую четвёрку. Всем очень понравилось, нам все предлагали дальнейшее сотрудничество», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.