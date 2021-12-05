Владимир Минеев посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и минским «Динамо»
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ХК «Сочи» сообщил, что на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (3-й период, 3:3) присутствует российский боец ММА Владимир Минеев.
«Сегодня вместе с болельщиками «Сочи» поддерживает на трибунах кикбоксёр, боец смешанных единоборств, чемпион мира и Европы, чемпион AMC FIGHT NIGHTS в среднем весе Владимир Минеев.
Наш гость, который специально прилетел поболеть за «Сочи», завёл мощную морскую сирену на церемонии открытия матча и признался, что рад оказаться в городе, где совсем недавно он одержал красивую победу над Магомедом Исмаиловым в сумасшедшем по накалу бою за чемпионский титул AMC Fight Nights.
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Владимир, спасибо за поддержку!» — говорится в сообщении в инстаграм-аккаунте клуба.
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