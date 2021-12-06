Волков: перед Олимпиадой Семёнову будет лучше вернуться в нашу семью

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с форвардом Кириллом Семёновым, вернувшимся из «Торонто Мэйпл Лифс».
«Кирилл попробовал свои силы за океаном, это была его мечта – и мы отпустили его за ней, но постоянно оставались на связи. В какой-то момент обсудили всё и поняли, что, учитывая предстоящую Олимпиаду и текущее положение дел, ему будет лучше вернуться в нашу семью.
Кирилл не нуждается в дополнительном представлении, он является рекордсменом по количеству матчей, проведённых подряд за «Авангард», и давно любим нашими болельщиками – за свой талант и трудолюбие.
Семёнов усилит нашу центральную линию, контракт рассчитан до конца сезона, после которого мы спокойно обсудим дальнейшие шаги в нашем сотрудничестве», – цитирует Волкова официальный сайт «Авангарда».
- 6 декабря 2021
-
12:15
-
12:01
-
11:14
-
11:09
-
11:06
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:33
-
09:30
-
09:19
-
08:58
-
08:44
-
08:37
-
07:19
-
06:58
-
06:52
-
06:34
-
06:17
-
06:15
-
05:59
-
05:38
-
04:52
-
04:46
-
04:40
-
04:25
-
02:13
-
00:09
-
00:00
- 5 декабря 2021
-
23:17
-
23:03
-
22:30
-
21:56
-
21:42
-
20:58