Волков: перед Олимпиадой Семёнову будет лучше вернуться в нашу семью

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с форвардом Кириллом Семёновым, вернувшимся из «Торонто Мэйпл Лифс».



«Кирилл попробовал свои силы за океаном, это была его мечта – и мы отпустили его за ней, но постоянно оставались на связи. В какой-то момент обсудили всё и поняли, что, учитывая предстоящую Олимпиаду и текущее положение дел, ему будет лучше вернуться в нашу семью.

Кирилл не нуждается в дополнительном представлении, он является рекордсменом по количеству матчей, проведённых подряд за «Авангард», и давно любим нашими болельщиками – за свой талант и трудолюбие.

Семёнов усилит нашу центральную линию, контракт рассчитан до конца сезона, после которого мы спокойно обсудим дальнейшие шаги в нашем сотрудничестве», – цитирует Волкова официальный сайт «Авангарда».