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Кирилл Семёнов вернулся в «Авангард» из «Торонто» и подписал контракт до конца сезона

Кирилл Семёнов вернулся в «Авангард» из «Торонто» и подписал контракт до конца сезона
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Нападающий Кирилл Семёнов вернулся в омский «Авангард» и подписал контракт до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 27-летний Семёнов принял участие в трёх встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс», в которых не набрал очков. В АХЛ он отыграл девять матчей и набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «+6» и 10 минутах штрафного времени. Он является лучшим бомбардиром этого клуба.

Напомним, Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы с «Авангардом» в розыгрыше Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне форвард провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 26 очков: забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста 9 (4+5) баллов в 23 встречах.

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