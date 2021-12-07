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«Ванкувер» победил «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче с новым тренером

«Ванкувер» победил «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче с новым тренером
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Завершилась встреча «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз» на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Победу одержали хозяева, итоговый счёт – 4:0.

В первом периоде команды не забросили ни одной шайбы. Счёт был открыт на 23-й минуте, забил Брок Бёзер. Через две минуты была заброшена вторая шайба «Ванкувера», отличился Конор Гарланд, голевая передача на счету Василия Подколзина. В третьем периоде Юхо Ламмикко сделал счёт 3:0, а на 52-й минуте Джей Ти Миллер забросил четвёртую шайбу «Ванкувера».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2021, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Бёзер (Пирсон, Миллер) – 23:17' (5x4)   2:0 Гарланд (Подколзин, Петтерссон) – 25:43' (5x5)   3:0 Ламмикко – 46:59' (5x5)   4:0 Миллер (Бёзер, Хорват) – 52:48' (5x4)

Напомним, что вчера стало известно об увольнении главного тренера «Кэнакс». На смену Трэвису Грину пришёл Брюс Будро, работавший ранее с «Вашингтоном», «Миннесотой» и «Анахаймом». Также был уволен и генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг.

9 декабря «Ванкувер» примет «Бостон Брюинз», а «Кингз» 10 декабря сыграют дома с «Далласом».

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