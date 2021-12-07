«Ванкувер» победил «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче с новым тренером

Завершилась встреча «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз» на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Победу одержали хозяева, итоговый счёт – 4:0.

В первом периоде команды не забросили ни одной шайбы. Счёт был открыт на 23-й минуте, забил Брок Бёзер. Через две минуты была заброшена вторая шайба «Ванкувера», отличился Конор Гарланд, голевая передача на счету Василия Подколзина. В третьем периоде Юхо Ламмикко сделал счёт 3:0, а на 52-й минуте Джей Ти Миллер забросил четвёртую шайбу «Ванкувера».

Напомним, что вчера стало известно об увольнении главного тренера «Кэнакс». На смену Трэвису Грину пришёл Брюс Будро, работавший ранее с «Вашингтоном», «Миннесотой» и «Анахаймом». Также был уволен и генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг.

9 декабря «Ванкувер» примет «Бостон Брюинз», а «Кингз» 10 декабря сыграют дома с «Далласом».