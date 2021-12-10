Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Календарь и время игр молодёжного чемпионата мира — 2022 по хоккею в Канаде

Календарь и время игр молодёжного чемпионата мира — 2022 по хоккею в Канаде
Комментарии

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года начнётся 26 декабря в Канаде. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой со сверстниками из Швеции. На групповом этапе россияне также встретятся с командами США, Словакии и Швейцарии.

Расписание матчей молодёжной сборной России на МЧМ-2022:

27 декабря:
Россия — Швеция (00:30 мск)

28 декабря:
Россия — Швейцария (00:30 мск)

30 декабря:
Словакия — Россия (00:30 мск)

1 января:
США — Россия (05:30 мск)

В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, Германии, Чехии и Австрии. 2 и 3 января пройдут четвертьфинальные матчи, 4 и 5 января состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 января матчами за золотые и бронзовые медали.

Действующим победителем молодёжного чемпионата мира является команда США, которая в финале МЧМ-2021 переиграла сборную Канады. Российская команда на том турнире заняла четвёртую строчку, уступив в матче за третье место сборной Финляндии.

Календарь МЧМ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021