Драйзайтль забил 23 гола в 25 стартовых матчах сезона. Это пятый показатель за 30 лет

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал автором дубля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (2:3).



26-летний форвард забил 23 гола в 25 стартовых встречах сезона. Это является пятым результатом за последние 30 лет в Национальной хоккейной лиге. Лучший показатель у форварда «Питтсбурга» Марио Лемье в сезоне-1992/1993, он забросил 27 шайб. Вторую строчку делят Павел Буре («Ванкувер Кэнакс», сезон-1991/1992) и Яромир Ягр («Питтсбург», сезоны-1995/1996 и 1996/1997), оба — по 24 гола.

Драйзайтль возглавляет гонку снайперов Национальной хоккейной лиги текущего сезона. На втором месте находится российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, сумевший забить 20 голов за 26 матчей.