Гатиятулин: не думаю, что невызов Тертышного в сборную психологически скажется на нём

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Сибирью» (4:2).



«Непростой матч. Всегда игры в Новосибирске проходят непросто для нас, и эта игра не исключение. Хорошо провели третий период: сыграли по заданию, строго. И в обороне, и в атаке создавали моменты, контролировали шайбу. Ну и победили благодаря реализации моментов. Слова благодарности команде, потому что непростой весь период: много игр провели. Есть травмированные, нагрузка ложится на одних и тех же. Поэтому важно было сегодня победить.



Алексей Потапов назвал «Сибирь» неудобной для «Трактора»? Не скажу, что неудобная игра. Ни одной у нас лёгкой игры не было, также, наверное, как и других команд. Со всеми приходится играть и проявлять характер. Но ещё раз повторюсь: здесь непросто играть. Шум, поддержка болельщиков гонит соперника вперёд, и где-то важно не сбиться на свою игру, что нам удалось в третьем периоде.



Что стало ключевым в третьем периоде? Хладнокровие и реализация моментов. Как может сказаться на Тертышном отсутствие вызова в сборную? Не думаю, что как-то психологически скажется. Видно, что Никита немного подустал, практически без перерывов. В прошлый перерыв за сборную играл. Поэтому, думаю, никакого давления психологического не будет.



Что касается сборной: и наших ребят вызвали, и чехов, и шведов. Пожелаем удачи, выступать за сборную это всегда честь. Будем болеть за них.



Как будем наигрывать большинство в перерыве? Уезжают ребята из двух бригад большинства. Поэтому уделим больше внимания восстановлению, физической форме. Возможно, попробуем какой-то другой вариант.



Не играют Марсель Шолохов и Егор Фатеев? У Егора повреждение небольшое с коленом. Ещё на лёд не выходил, но, наверное, в паузу уже будет тренироваться. Марсель после повреждения восстанавливается. Как только будет готов – сразу за «Челмет» будет играть. Как дела у Кулика? Уезжали – на тот момент он ещё до конца не выздоровел, поэтому в поездку не взяли. Но, думаю, в перерыве уже приступит к тренировкам», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.