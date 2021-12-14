Журналист The Athletic спрогнозировал итоги МЧМ-2022. Россия отсутствует в топ-4

Журналист The Athletic Скотт Уилер поделился прогнозом на молодёжный чемпионат мира — 2022.
Расклад турнира, по мнению Уилера, он опубликовал в «Твиттере».
Группа A:
1. Канада
2. Финляндия
3. Чехия
4. Германия
5. Австрия
Группа B:
1. Швеция
2. США
3. Россия
4. Словакия
5. Швейцария
Четвертьфиналы:
Канада – Словакия
Финляндия – Россия
Швеция – Германия
США – Чехия
Полуфиналы:
Канада – США
Швеция – Финляндия
Топ 3:
3. США
2. Швеция
1. Канада
15 декабря молодёжная сборная вылетит в канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря продолжит тренировочный процесс в Канаде, а также сыграет две контрольные встречи.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Главным тренером сборной России на турнире станет Сергей Зубов, Олег Браташ будет выполнять функции старшего тренера.
- 14 декабря 2021
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