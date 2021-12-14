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Журналист The Athletic спрогнозировал итоги МЧМ-2022. Россия отсутствует в топ-4

Журналист The Athletic спрогнозировал итоги МЧМ-2022. Россия отсутствует в топ-4
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Журналист The Athletic Скотт Уилер поделился прогнозом на молодёжный чемпионат мира — 2022.

Расклад турнира, по мнению Уилера, он опубликовал в «Твиттере».

Группа A:

1. Канада
2. Финляндия
3. Чехия
4. Германия
5. Австрия

Группа B:

1. Швеция
2. США
3. Россия
4. Словакия
5. Швейцария

Четвертьфиналы:

Канада – Словакия
Финляндия – Россия
Швеция – Германия
США – Чехия

Полуфиналы:

Канада – США
Швеция – Финляндия

Топ 3:

3. США
2. Швеция
1. Канада

15 декабря молодёжная сборная вылетит в канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря продолжит тренировочный процесс в Канаде, а также сыграет две контрольные встречи.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Главным тренером сборной России на турнире станет Сергей Зубов, Олег Браташ будет выполнять функции старшего тренера.

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